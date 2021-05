Covid, numeri del Lazio rassicuranti: «Riaperture? Nessuna catastrofe. RT indice ‘farlocco’». Il punto settimanale con il Prof. Luca Andreassi (Di domenica 9 maggio 2021) Consueto appuntamento con l’analisi settimanale dell’andamento delle epidemia da Covid-19 nella Regione Lazio attraverso i numeri e i grafici del Professore dell’Università di Tor Vergata Luca Andreassi. numeri che, da qualche settimana ormai, rivelano una situazione relativamente stabile (in positivo) nel Lazio. «Sono giorni importanti. Sono i giorni più importanti – esordisce Andreassi – perché ormai sono passate quasi due settimane da quando si è riaperto. Tempo più che congruo per osservare, laddove ce ne fossero, effetti sulle curve che rappresentano la pandemia. Ad oggi – puntualizza il Professore – tutti gli indicatori tutti mostrano una schietta tendenza alla regressione dei contagi ed alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Consueto appuntamento con l’analisidell’andamento delle epidemia da-19 nella Regioneattraverso ie i grafici delessore dell’Università di Tor Vergatache, da qualche settimana ormai, rivelano una situazione relativamente stabile (in positivo) nel. «Sono giorni importanti. Sono i giorni più importanti – esordisce– perché ormai sono passate quasi due settimane da quando si è riaperto. Tempo più che congruo per osservare, laddove ce ne fossero, effetti sulle curve che rappresentano la pandemia. Ad oggi – puntualizza ilessore – tutti gli indicatori tutti mostrano una schietta tendenza alla regressione dei contagi ed alla ...

