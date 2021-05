Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio (Di domenica 9 maggio 2021) Gioia Selis è nata a Savona l’8 febbraio 1968. Ciò significa che, nel 2021, compirà 53 anni, quattro meno del marito. La moglie di Fazio è figlia di un cittadino illustre del centro urbano ligure. Suo padre Giovanni Selis, deceduto nel 2008, è stato infatti il fondatore della Rari Nantes di Savona, squadra di pallanuoto della città, nonché celebre medico di Pronto Soccorso. Conosciutisi da ragazzi, Fabio Fazio e Gioia Selis si sono sposati nel 1994 a Borgio Verezzi. La Selis, che ha partecipato assieme al marito al film Pole Pole, pellicola del 1996 il cui ricavato è stato devoluto ad Amref, è madre di Michele, nato nel 2004, e di Caterina, classe 2009. La Selis è molto riservata e, a differenza del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021)è nata a Savona l’8 febbraio 1968. Ciò significa che, nel 2021, compirà 53 anni, quattro meno del marito. Ladiè figlia di un cittadino illustre del centro urbano ligure. Suo padre Giovanni, deceduto nel 2008, è stato infatti il fondatore della Rari Nantes di Savona, squadra di pallanuoto della città, nonché celebre medico di Pronto Soccorso. Conosciutisi da ragazzi,si sono sposati nel 1994 a Borgio Verezzi. La, che ha partecipato assieme al marito al film Pole Pole, pellicola del 1996 il cui ricavato è stato devoluto ad Amref, è madre di Michele, nato nel 2004, e di Caterina, classe 2009. Laè molto riservata e, a differenza del ...

