Calcio: Genoa - Sassuolo 1 - 2 (Di domenica 9 maggio 2021) Il Sassuolo ha battuto in trasferta il Genoa per 2 - 1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata della Serie A. In gol subito gli emiliani con Raspadori al 14 del primo tempo, al 66' ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Ilha battuto in trasferta ilper 2 - 1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata della Serie A. In gol subito gli emiliani con Raspadori al 14 del primo tempo, al 66' ...

Advertising

Eurosport_IT : Vola il Sassuolo, l'Europa non è lontana ??#GenoaSassuolo - Fprime86 : RT @sportmediaset: #GenoaSassuolo 1-2: De Zerbi sogna l'Europa con Raspadori e Berardi. #SportMediaset - ansa_liguria : Calcio: Genoa-Sassuolo 1-2 - BabboleoNews : Genoa sconfitto oggi a Marassi nel match contro il Sassuolo. La sfida è finita 1-2, in rete già nei primi minuti co… - Ansa_ER : Calcio: Genoa-Sassuolo 1-2. Emiliani ancora in corsa per un posto in Europa #ANSA -