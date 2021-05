Aggressione figlia di Grassadonia | la Questura predispone servizio di controllo per i familiari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno su quanto accaduto ieri sera in città alla18enne di Gianluca, allenatore del Pescara che ha origini salernitane. In nottata Annabella Castagna, madre della ragazza, ha raccontato attraverso il suo profilo social: “nostra, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca“. Oggi la ragazza ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. L’episodio si è verificato ieri sera dopo le 22 in una zona del centro. La ragazza è stata avvicinata da due ragazzi che, con cappuccio e volto coperto dalla mascherina, l’hanno spinta, rivolgendole alcune frasi in dialetto relative alla partita di domani tra Pescara e Salernitana, decisiva per la promozione in serie A ...