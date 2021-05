Zingaretti contro la Raggi. Se Nicola dice sì addio intesa coi 5S. Il Pd può fare un maxi regalo ai sovranisti. Tregua Meloni-Salvini: contatti per decidere i nomi (Di sabato 8 maggio 2021) Sempre più forte il pressing del Nazareno sul governatore della Regione Lazio perché scenda in campo alla conquista del Campidoglio. Ma tanti ancora sono i dubbi di Nicola Zingaretti. L’ex segretario del Pd frena e potrebbe considerare l’ipotesi solo a precise condizioni. Come le dimissioni a settembre così da portare a termine la campagna vaccinale ed escludere la concomitanza tra regionali ed amministrative. Zingaretti, in realtà, non ha nessun desiderio di gettare alle ortiche l’alleanza col M5S e sa che è una via stretta quella che ha davanti: scendere in campo contro la candidata M5S Virginia Raggi – ieri Luigi Di Maio è tornato a far quadrato sul nome della sindaca – e chiedere contemporaneamente ai pentastellati di continuare a sostenere la sua giunta. Emblematiche in questo senso le parole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Sempre più forte il pressing del Nazareno sul governatore della Regione Lazio perché scenda in campo alla conquista del Campidoglio. Ma tanti ancora sono i dubbi di. L’ex segretario del Pd frena e potrebbe considerare l’ipotesi solo a precise condizioni. Come le dimissioni a settembre così da portare a termine la campagna vaccinale ed escludere la concomitanza tra regionali ed amministrative., in realtà, non ha nessun desiderio di gettare alle ortiche l’alleanza col M5S e sa che è una via stretta quella che ha davanti: scendere in campola candidata M5S Virginia– ieri Luigi Di Maio è tornato a far quadrato sul nome della sindaca – e chiedere contemporaneamente ai pentastellati di continuare a sostenere la sua giunta. Emblematiche in questo senso le parole ...

