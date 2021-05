Vaccini, sospendere la validità legale del brevetto è davvero una buona idea? (Di sabato 8 maggio 2021) Si parla molto, anche su questo giornale, dell’ipotesi di sospendere il valore legale dei brevetti sui Vaccini contro il Covid-19, in modo da permettere l’allargamento della loro produzione. Ovviamente questo richiederebbe una azione legislativa, cioè politica, degli stati. L’idea ha un indubbio valore propagandistico: chi la sostiene invoca un superiore imperativo morale e veste i panni dell’eroe che protegge la popolazione anziana e indifesa. Sotto sotto i proponenti sperano di guadagnare voti per sé e per il loro partito, specialmente se in passato il partito ha fatto campagne contro big pharma, e a volte, paradossalmente, contro gli stessi Vaccini. Una propaganda basata su questo tipo di attacchi ha successo: a una quota dell’elettorato piace pensare che i ricchi come big pharma siano anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Si parla molto, anche su questo giornale, dell’ipotesi diil valoredei brevetti suicontro il Covid-19, in modo da permettere l’allargamento della loro produzione. Ovviamente questo richiederebbe una azione legislativa, cioè politica, degli stati. L’ha un indubbio valore propagandistico: chi la sostiene invoca un superiore imperativo morale e veste i panni dell’eroe che protegge la popolazione anziana e indifesa. Sotto sotto i proponenti sperano di guadagnare voti per sé e per il loro partito, specialmente se in passato il partito ha fatto campagne contro big pharma, e a volte, paradossalmente, contro gli stessi. Una propaganda basata su questo tipo di attacchi ha successo: a una quota dell’elettorato piace pensare che i ricchi come big pharma siano anche ...

