Tiziano Ferro |  «Provo compassione per gli haters | probabilmente sono persone ferite»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 maggio 2021) Domani pubblica una lunga intervista a. Originario di Latina, oggi vive in America, a Los Angeles. Racconta il rapporto con la città in cui è nato. «Da bambino tu conosci quello. Forse è lì l’inizio del dramma: il fatto di pensare che la realtà è solo quella. Che sei una mosca bianca, che ti meriti l’emarginazione perché il mondo va in quella direzione e tu da un’altra. È un po’ come i cani maltrattati dal padrone che comunque lo amano. Perché quella è casa, conoscono lui come padrone. La tua realtà ha quella forma, un po’ te la fai andare bene, un po’ ti affezioni proprio». Quando poi scopri che c’è altro, dice, «Scopri che puoi fare tutto, anche il mestiere che ti piace». Sulla sua infanzia: «Avevo due genitori molto giovani che lavoravano tutto il giorno. Si facevano il culo per portare a casa il minimo e quindi ero spesso a casa da ...