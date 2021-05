Suv, fuoristrada e crossover - I modelli di grandi dimensioni in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo Suv e crossover di piccole dimensioni, quelle compatte e del segmento D, abbiamo raccolto in questa nuova galleria d'immagini i veicoli a ruote alte lunghi almeno 4,8 metri disponibili in Italia. Si tratta di un mercato dove non mancano proposte di lusso, alcune delle quali per clienti molto facoltosi, come l'Aston Martin DBX e la Bentley Bentayga, ma anche le Lamborghini Urus e Rolls-Royce Cullinan. Senza dimenticare i vari modelli dei costruttori generalisti e, soprattutto, dei più noti marchi premium, che non lesinano vetture dei segmenti E ed F. Del resto, le prime auto a ruote alte di tali brand, pensate soprattutto per gli Usa, rientravano in questa fascia di mercato, a cominciare dalle varie Mercedes ML, Lexus RX e BMW X5. Leggi su quattroruote (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo Suv edi piccole, quelle compatte e del segmento D, abbiamo raccolto in questa nuova galleria d'immagini i veicoli a ruote alte lunghi almeno 4,8 metri disponibili in Italia. Si tratta di un mercato dove non mancano proposte di lusso, alcune delle quali per clienti molto facoltosi, come l'Aston Martin DBX e la Bentley Bentayga, ma anche le Lamborghini Urus e Rolls-Royce Cullinan. Senza dimenticare i varidei costruttori generalisti e, soprattutto, dei più noti marchi premium, che non lesinano vetture dei segmenti E ed F. Del resto, le prime auto a ruote alte di tali brand, pensate soprattutto per gli Usa, rientravano in questa fascia di mercato, a cominciare dalle varie Mercedes ML, Lexus RX e BMW X5.

Advertising

dinoadduci : Suv, fuoristrada e crossover - I modelli di grandi dimensioni in vendita nel 2021 FOTO GALLERY - infoiteconomia : Ford Explorer Timberline, il SUV americano che ama il fuoristrada - markus_auto : Ford Explorer Timberline, il SUV americano che ama il fuoristrada ... - gagfiore : RT @MercedesBenz_IT: Nata per l'avventura. Classe G. Scopri il fuoristrada per eccellenza: - Motor1_Italia : Ford Explorer Timberline, il SUV americano che ama il fuoristrada -