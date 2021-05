Simboli | riti e valori nella vita dello storico

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 9 maggio 2021) Vietato uscire dal comune. Non è una notizia recente, su una delle zone che in queste settimane è stata (o è tuttora) in lockdown locale. La misura riguarda un borgo nei pressi di Vinci, patria di Leonardo, che l’11 giugno 1631 gli Officiali di Sanità del Granduca di Toscana obbligarono a chiudere per fermare il diffondersi della peste. Cos’è cambiato? Al contrario, è cambiato quasi tutto. Chi usciva dal comune, contravvenendo alla legge, nel Seicento non era multato. La soluzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.