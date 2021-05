Si impicca nel sottoscala del suo bar a Roma. Meloni: intervenire per evitare queste tragedie (Di sabato 8 maggio 2021) Si è impiccato nel suo locale. Non riusciva a far quadrare i conti. Il suicidio di A.B., classe 1968, è l’ennesimo drammatico segnale di una crisi che per troppi italiani non ha via d’uscita. Suicidio sulla Tiburtina, si impicca il titolare di un bar E’ accaduto a Roma, in un bar sulla via Tiburtina come racconta Il Messaggero. Sono stati gli amici di A.B. a raccontare la disperazione dell’uomo, che non riusciva a riaprire l’esercizio che aveva rilevato. Un investimento finito male a causa di una pandemia i cui costi sono pesantissimi soprattutto per la categoria di baristi e ristoratori. LEGGI ANCHE Prato, non riusciva a pagare i debiti: imprenditore si suicida. Fdi: "È la sconfitta di governi indegni" Suicida per la crisi Covid, l'ultimo biglietto di Umberto Sbrescia: "Lo Stato lasci stare la mia famiglia" Il dramma venerdì ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Si èto nel suo locale. Non riusciva a far quadrare i conti. Il suicidio di A.B., classe 1968, è l’ennesimo drammatico segnale di una crisi che per troppi italiani non ha via d’uscita. Suicidio sulla Tiburtina, siil titolare di un bar E’ accaduto a, in un bar sulla via Tiburtina come racconta Il Messaggero. Sono stati gli amici di A.B. a raccontare la disperazione dell’uomo, che non riusciva a riaprire l’esercizio che aveva rilevato. Un investimento finito male a causa di una pandemia i cui costi sono pesantissimi soprattutto per la categoria di baristi e ristoratori. LEGGI ANCHE Prato, non riusciva a pagare i debiti: imprenditore si suicida. Fdi: "È la sconfitta di governi indegni" Suicida per la crisi Covid, l'ultimo biglietto di Umberto Sbrescia: "Lo Stato lasci stare la mia famiglia" Il dramma venerdì ...

