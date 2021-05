Sassuolo | doppia missione | l’Europa | senza farsi distrarre dal futuro di De Zerbi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 maggio 2021) Europa la parolina magica da pronunciare in casa. Occhio però alle voci suldell’allenatore Roberto DeGiorni importanti in casaper il club neroverde: vincere in casa de Genoa per continuare ad alimentare il sogno europeo, in attesa poi dei risultati della Roma, attesa però dalla gara con il Crotone (dunque il weekend che è appena iniziato potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per la stagione dei giallorossi e dei neroverdi) e provare a fare di tutto per trattenere mister Roberto De. L’allenatore ha rifiutato la Fiorentina e ora si trova di fronte a un bivio: accettare l’offerta dello Shakhtar o rinnovare con il(salvo terzi ‘incomodi’). L’allenatore bresciano si ispira a Bielsa e ha ...