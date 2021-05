Sala precisa | ' Con M5s discussioni amichevoli ma ognuno avrà il suo candidato a Milano'

Advertising

globalistIT : - franco_sala : RT @AndreaRomano9: Sulla censura preventiva a #Fedez caos ai massimi livelli nei vertici #Rai: il direttore di #Rai3 precisa ma non precisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala precisa

Globalist.it

"Credo - dice- che si sia d'accordo, da una parte e dall'altra, di portare ognuno la propria proposta di città, che è comunque una proposta non in continuità perché la pandemia ci ha portato a ...Cosa succederà nella seduta in programma alle 21 nellaconsiliare di Santa Maria Hoè è ...ha tempo fino a lunedì per convocare il consiglio comunale e inserire la variazione di bilancio -...Il sindaco sulla prossima campagna elettorale: "Io sono stato tra i primi a dire che era giusto a livello di governo stare con i Cinquestelle ma a livello locale le cose sono diverse".(Agenzia Vista) Milano, 7 Maggio 2021 “Spiace che Albertini se la sia presa per la battuta. L’Albertini che conosco io da anni è come me, è sempre stato un maestro per le battute. Non penso che dobbia ...