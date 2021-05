Razzo cinese in caduta libera sull’Italia, allerta in 9 regioni: ‘Cercate di non stare all’aperto’ (Di sabato 8 maggio 2021) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare del rientro incontrollato in atmosfera del Razzo cinese “Lunga Marcia 5b”. Potrebbe “precipitare” anche in Italia? E’ questo quello che si domandano in tanti. Secondo la Protezione Civile l’allerta c’è in 9 regioni, quelle “potenzialmente interessate”: Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Razzo cinese in caduta libera sull’Italia Proprio nella serata di ieri si è tenuto un Comitato Operativo della Protezione Civile, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per analizzare gli ipotetici scenari. Al momento, come si legge nella nota della Protezione Civile, la previsione di rientro sulla terra del Razzo è fissata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare del rientro incontrollato in atmosfera del“Lunga Marcia 5b”. Potrebbe “precipitare” anche in Italia? E’ questo quello che si domandano in tanti. Secondo la Protezione Civile l’c’è in 9, quelle “potenzialmente interessate”: Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.inProprio nella serata di ieri si è tenuto un Comitato Operativo della Protezione Civile, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per analizzare gli ipotetici scenari. Al momento, come si legge nella nota della Protezione Civile, la previsione di rientro sulla terra delè fissata ...

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - 1312ella : RT @vitalbaa: Razzo spaziale cinese in caduta la notte del 9 maggio. Temo non sia una trovata dei virologi per evitare assembramenti in ora… - Rosy26008342 : @AlePol65_2 Come il razzo cinese? Ma non è che sono tuoi i frammenti????????? Buongiorno Alessandro ????? -