Razzo cinese fuori controllo, il Sindaco di Catanzaro: "stanotte non uscite di casa dall'1 alle 7" (Di sabato 8 maggio 2021) Razzo cinese fuori controllo, le parole del Sindaco di Catanzaro Il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, al termine di una riunione operativa in Prefettura che e' stata incentrata sul rientro nell'atmosfera terrestre del Razzo cinese "Lunga marcia 5B", ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa, in via precauzionale, questa notte dalle ore 1 fino alle ore 7 di domani, domenica 9 maggio. Il range orario di rientro del cosiddetto lanciatore spaziale e' stato ulteriormente ristretto dalla Protezione civile. L'articolo proviene da City Roma News.

