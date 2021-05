Piera Maggio arrabbiata con un programma tv fa una confessione su Anna Corona: “Vergogna” (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ha trasmesso in esclusiva un’intervista fatta ad Anna Corona. La donna ha espresso la sua solidarietà a Piera Maggio ed ha respinto qualsiasi accusa. Stamani la madre di Denise Pipitone è sbottata sui social e si è scagliata contro il programma di Rete 4. “Quarto Grado, Vergogna! Dopo 17 anni di bugie, non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello. Vogliamo Verità e Giustizia. Vergogna, solidarietà finta, inaccettabile! Perché non dicono che anche dopo il sequestro di Denise, il comportamento da schifo avuto nei nostri riguardi le volte che ci si incontrava per le vie di Mazzara. Basta con le bugie siamo stanchi”. #QUARTOGRADO Vergogna, SOLIDARIETÀ FINTA, INACCETTABILE! IL TRIO AC. JP. AP. PERCHÉ ... Leggi su biccy (Di sabato 8 maggio 2021) Ieri sera Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ha trasmesso in esclusiva un’intervista fatta ad. La donna ha espresso la sua solidarietà aed ha respinto qualsiasi accusa. Stamani la madre di Denise Pipitone è sbottata sui social e si è scagliata contro ildi Rete 4. “Quarto Grado,! Dopo 17 anni di bugie, non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello. Vogliamo Verità e Giustizia., solidarietà finta, inaccettabile! Perché non dicono che anche dopo il sequestro di Denise, il comportamento da schifo avuto nei nostri riguardi le volte che ci si incontrava per le vie di Mazzara. Basta con le bugie siamo stanchi”. #QUARTOGRADO, SOLIDARIETÀ FINTA, INACCETTABILE! IL TRIO AC. JP. AP. PERCHÉ ...

