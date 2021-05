Non si lega al deltaplano e precipita dopo il decollo: morto un 52enne (Di sabato 8 maggio 2021) dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del deltaplano biposto. Ha ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 8 maggio 2021)aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto are se stesso e, subitoil, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuotoun'impennata delbiposto. Ha ...

Advertising

Fedez : “L’omofobia non esiste” di Alberto Zelger consigliere comunale Lega, Is the new “la mafia non esiste” di Marcello D… - borghi_claudio : @ReginaNera6 Non li ha votati ma voi e Letta puntate alla stessa cosa, far uscire la Lega dal Governo ovviamente se… - matteosalvinimi : #Salvini: non si possono tenere chiusi in casa 60 milioni di italiani ad oltranza a dispetto dei dati. Grazie alle… - Vincenz44658766 : @silenzioforte @davdePass @pisto_gol Si ma anch'io intendevo altro. Di fatto la presunta super lega non è partita,… - Giuggio72684862 : RT @ilruttosovrano: Dopo quelle per il coprifuoco, altra raccolta firme della Lega per il referendum sulla giustizia, ormai i leghisti hann… -