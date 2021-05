Napoli, Gattuso e ADL si separeranno a fine stazione. Gazzetta: “Rapporto ai limiti della sopportazione” (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli continua a vincere e stupire, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è ritornato a fare i complimenti alla squadra e al mister dopo alcuni mesi di buio e rapporti non proprio ottimale. Nonostante ciò, come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport, tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso eè nato un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Ilcontinua a vincere e stupire, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è ritornato a fare i complimenti alla squadra e al mister dopo alcuni mesi di buio e rapporti non proprio ottimale. Nonostante ciò, come riporta l’edizione de Ladello Sport, tra Aurelio De Laurentiis e Rinoeè nato un L'articolo

Advertising

ZZiliani : Poi ditemi che questa (per quantità e qualità della rosa) non è una squadra da scudetto. Il #Napoli di #Gattuso, in… - MassimoCaputi : #Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Caglia… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - davide_luise : @Lelle_1509 Io trovo ancora adesso difficile, A MALINCUORE, la permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli. Ma… - phierpez : Fontana: 'Senza gli infortuni il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto! Purtroppo Gattuso andrà via, è un vero pec… -