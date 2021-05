Mercato di Pagani | Comune e Anva consegnano mascherine agli operatori ambulanti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 7 maggio l’Amministrazione Comunale di, per il tramite dell’assessore al commercio Pietro Sessa, ha distribuito un kit da 10a tutti i 150presenti aldi Arena Pignatara. L’Confesercenti Regionale Campania ha partecipato sia in fase organizzativa che di distribuzione. Presenti il Coordinatore Regionale Aniello Ciro Pietrofesa ed il delegatodel, Dino Picariello. Dichiarazioni dell’assessore al commercio Pietro Sessa: “L’Amministrazione comunale dicrede nella utilità di questo nostro grandesettimanale. Stavolta distribuiamoma in un recente passato siamo stati al fianco degli ...