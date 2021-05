Maria de Filippi rompe il silenzio sui suoi rapporti con Emma: “Non la chiamo per…” (Di sabato 8 maggio 2021) Emma Marrone e Maria de Filippi hanno un buon rapporto? Sono amiche? Se lo chiedono in tanti. Ecco la verità. Emma Marrone e Maria de Filippi: la verità sulla loro amicizia Queen Mary, la protagonista indiscussa del piccolo schermo italiano ha speso delle parole bellissime per Emma Marrone, ex allieva e vincitrice dalla scuola di Amici. Maria de Filippi conosce il passato della cantante, fatto anche di momenti particolarmente duri, per questo la protegge, e l’ammira. La regina della televisione italiana, conosce a fondo Emma, sa che la cantante quando è chiamata ad affrontare una difficoltà, preferisce chiudersi in se stessa e risolvere i problemi, senza interferenze esterne. Maria, lo sa ed ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)Marrone edehanno un buon rapporto? Sono amiche? Se lo chiedono in tanti. Ecco la verità.Marrone ede: la verità sulla loro amicizia Queen Mary, la protagonista indiscussa del piccolo schermo italiano ha speso delle parole bellissime perMarrone, ex allieva e vincitrice dalla scuola di Amici.deconosce il passato della cantante, fatto anche di momenti particolarmente duri, per questo la protegge, e l’ammira. La regina della televisione italiana, conosce a fondo, sa che la cantante quando è chiamata ad affrontare una difficoltà, preferisce chiudersi in se stessa e risolvere i problemi, senza interferenze esterne., lo sa ed ...

