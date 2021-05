Juventus-Milan | Brahim in vantaggio per una maglia da titolare

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - ZZiliani : Trascurando il fatto che abbia espulso 13 giocatori del #Milan arbitrando 33 partite dei rossoneri e 1 della… - juventusfc : Di corsa ?????verso #JuveMilan ?? Gallery ?? - MilanLiveIT : #JuventusMilan, le ultime di formazione secondo @SkySport #Pioli punta sulla sorpresa in attacco ?? - MCalcioNews : #JuventusMilan, le ultime di formazione: #Brahim #Diaz in vantaggio sulla concorrenza #Juventus #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Goal.com

Detto questo, non mi spiego il suo temporeggiare, anche perché gli 8 milioni offerti dal... ' Szczesny ha fatto una grande stagione, non penso che ladebba cambiare qualcosa tra i pali'. ...Gli azzurri di Gennaro Gattuso dopo il passo falso contro il Cagliari non possono sbagliare per sfruttare il turno di campionato che mette di frontee, in caso di vittoria e ...La classica sfida tra la Juventus e Milan quest'anno ha in palio uno dei tre posti rimasti per la prossima Champions League.Lo Spezia non è ancora certo della salvezza, il Napoli è alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera oggi pomeriggio allo stadio Picco. Da una ...