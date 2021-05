Incidente per Gianluca De Matteis, danni al ginocchio: come sta il tronista di Uomini e Donne (Di sabato 8 maggio 2021) Spiacevole disavventura per Gianluca De Matteis, vittima di un piccolo Incidente in moto. Fortunatamente non è successo nulla di grave all’ex tronista di Uomini e Donne, che però ha subito un danno al ginocchio e a causa del dolore è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso. De Matteis a raccontato l’intera odissea su Instagram Stories. Gianluca De Matteis al Pronto Soccorso, come sta Dopo aver dato notizia della caduta avvenuta ieri per evitare di investire un gatto in curva, De Matteis ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà da parte da suoi fan, tanto che ha deciso di intervenire per ringraziarli e aggiornarli: “Ho il ghiaccio, il ginocchio si è gonfiato ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Spiacevole disavventura perDe, vittima di un piccoloin moto. Fortunatamente non è successo nulla di grave all’exdi, che però ha subito un danno ale a causa del dolore è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso. Dea raccontato l’intera odissea su Instagram Stories.Deal Pronto Soccorso,sta Dopo aver dato notizia della caduta avvenuta ieri per evitare di investire un gatto in curva, Deha ricevuto tanti messaggi di solidarietà da parte da suoi fan, tanto che ha deciso di intervenire per ringraziarli e aggiornarli: “Ho il ghiaccio, ilsi è gonfiato ...

