Incidente in autostrada tra Novate e Cormano, 6 feriti e traffico in tilt (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei persone sono rimaste ferite e il traffico è rimasto a lungo paralizzato per l’Incidente verificatosi questo pomeriggio a Novate Milanese, sull’autostrada Milano-Torino, nel tratto tra l’innesto della A8 e Cormano. L’Incidente si è verificato poco dopo le 17,30 e ha visto coinvolte almeno 4 autovetture. Sul posto si sono portati rapidamente 4 ambulanze, l’auto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sei persone sono rimaste ferite e ilè rimasto a lungo paralizzato per l’verificatosi questo pomeriggio aMilanese, sull’Milano-Torino, nel tratto tra l’innesto della A8 e. L’si è verificato poco dopo le 17,30 e ha visto coinvolte almeno 4 autovetture. Sul posto si sono portati rapidamente 4 ambulanze, l’auto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

gxallavichx : Raga i miei hanno trovato un incidente in autostrada e non si sa quando arriveranno. Mi spacco - anteprima24 : ** #Auto si ribalta lungo la Perugia-Betolle, #Casertano perde la vita ** - Naz_Viareggio : Massarosa, incidente sulla Bretella: traffico bloccato in autostrada - qn_lanazione : Massarosa, incidente sulla Bretella: traffico bloccato in autostrada @muoversintoscan @in_appennino - CCISS_Ministero : TG-BO Tangenziale Di Bologna fine rampa di accesso chiusa causa incidente a TG-BO Svincolo 2 Bologna Centro-Bo Bor… -