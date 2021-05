In Scozia vince il partito pro - indipendenza | ' Ora il referendum'

Advertising

HuffPostItalia : Vince la secessione in Scozia, 'ora il referendum' - voceditalia : Vince la secessione in Scozia: “Ora il referendum” - RenatoSouvarine : RT @Gazzettino: Scozia, vince la secessione: «Ora il referendum». Ma Sturgeon manca la maggioranza assoluta, sollievo di Johnson https://t.… - Lavvelenata : RT @Gazzettino: Scozia, vince la secessione: «Ora il referendum». Ma Sturgeon manca la maggioranza assoluta, sollievo di Johnson https://t.… - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Vince la secessione in Scozia: “Ora il referendum” -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia vince

Inun referendum sull'indipendenza si è già tenuto, nel 2014: allora il 55% degli elettori votò per rimanere nel Regno Unito. Ma l'idea di una nuova consultazione serpeggia dopo la vittoria ...Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito ine Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata elettorale locale mai convocata in Gran Bretagna , la ...Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al Parla ...Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito in Scozia e Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata elett ...