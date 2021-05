Giro d’Italia 2021, la classifica dei favoriti. Joao Almeida il migliore, Nibali a 2? da Bernal (Di sabato 8 maggio 2021) Joao Almeida è il migliore dei big al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2021. Il portoghese si è distinto in occasione della cronometro individuale andata in scena per le vie di Torino, ha chiuso in quarta posizione a 17” dal vincitore Filippo Ganna e ha già guadagnato qualche secondo importante nei confronti degli altri pretendenti al successo finale. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato tutte le sue doti nelle prove contro il tempo e ha fatto capire di poter battagliare per la conquista del Trofeo Senza Fine, anche se è molto probabile che quest’anno risulteranno decisive le tante salite. Il belga Remco Evenepoel, tornato in gara dopo il terribile incidente del Giro di Lombardia, si trova a un paio di secondi di distacco dal compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)è ildei big al termine della prima tappa del. Il portoghese si è distinto in occasione della cronometro individuale andata in scena per le vie di Torino, ha chiuso in quarta posizione a 17” dal vincitore Filippo Ganna e ha già guadagnato qualche secondo importante nei confronti degli altri pretendenti al successo finale. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato tutte le sue doti nelle prove contro il tempo e ha fatto capire di poter battagliare per la conquista del Trofeo Senza Fine, anche se è molto probabile che quest’anno risulteranno decisive le tante salite. Il belga Remco Evenepoel, tornato in gara dopo il terribile incidente deldi Lombardia, si trova a un paio di secondi di distacco dal compagno di ...

