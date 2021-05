Genoa, i convocati di Ballardini per il Sassuolo. Assenti Criscito e Biraschi (Di sabato 8 maggio 2021) Il Genoa ha comunicato poco fa l’elenco dei convocati per la sfida contro il Sassuolo. Qualche assenza pesante per Ballardini, soprattutto in difesa, dove mancheranno capitan Criscito e Davide Biraschi. Di seguito la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguené, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Behrami, Cassata, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Ilha comunicato poco fa l’elenco deiper la sfida contro il. Qualche assenza pesante per, soprattutto in difesa, dove mancheranno capitane Davide. Di seguito la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin. Difensori: Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguené, Zapata, Zappacosta. Centrocampisti: Behrami, Cassata, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

