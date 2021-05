Fedriga | “Distorsivo continuare a parlare di Rt ora che i casi sono ridotti Coprifuoco? Non è l’unico tema Valutiamo riaperture”

Advertising

messina_oggi : Coronavirus, Fedriga “Insistere con Rt è sbagliato”ROMA (ITALPRESS) - «Più che i colori, vanno rivisti i parametri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga Distorsivo

Il Fatto Quotidiano

ROMA - "Più che i colori, vanno rivisti i parametri ora che i numeri si sono ridotti. Insistere con l'Rt rischia di essere". E' l pensiero di Massimiliano, governatore del Friuli - Venezia Giulia e alla gida della Conferenza dele Regione in una intervista al Corriere della Sera. "La prossima settimana ...ROMA - 'Più che i colori, vanno rivisti i parametri ora che i numeri si sono ridotti. Insistere con l'Rt rischia di essere'. E' l pensiero di Massimiliano, governatore del Friuli - Venezia Giulia e alla gida della Conferenza dele Regione in una intervista al Corriere della Sera. 'La prossima settimana ...ROMA – Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, torna a chiedere di rivedere i parametri di rischio “ora che i numeri si sono ridotti. Insistere con l’Rt – dice intervistato ...Saranno in area arancione le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla ...