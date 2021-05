Elisa Isoardi dimagrita dopo l’Isola | chili persi | “Ho la taglia di quando avevo 14 anni”

(Di sabato 8 maggio 2021) La partecipazione aldei Famosi perha significato anche un cambiamento fisico dal momento che, come accade per tutti i naufraghi, anche lei ha perso parecchio peso. Nel dettaglio la conduttrice ha spiegato di aver perso ben 10a Verissimodei Famosi A causa di un incidente all’occhio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nell'ultima puntata di ' Verissimo ', il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, tra le ospiti presenti in studio troviamo. L'ex conduttrice de 'La prova del cuoco' viene da una esperienza abbastanza positiva da ' L'isola dei famosi ', che le consente di avere una certa visibilità dopo gli ultimi flop ..., Raimondo Todaro si sfoga: "Non c'è mai stato nulla tra di noi" Dopo l'intervista nel programma della sua amica Bianca Guaccero a Detto Fatto in cui ha parlato di, ...La partecipazione all’ Isola dei Famosi per Elisa Isoardi ha significato anche un cambiamento fisico dal momento che, come accade per tutti i naufraghi, anche lei ha perso parecchio peso. Nel dettagli ...Intervistata nell'ultima puntata di "Verissimo", Elisa Isoardi ha parlato della sua avventura a "L'isola dei famosi" e del rapporto con sua madre ...