Elezioni Scozia, lo Snp vince per la quarta volta di fila. Sturgeon: “Adesso niente giustifica un ‘no’ al referendum sull’indipendenza” (Di sabato 8 maggio 2021) Lo Scottish National Party vince di nuovo le Elezioni, ma non arriva la sperata maggioranza assoluta nel Parlamento di Edimburgo che avrebbe dato agli indipendentisti scozzesi maggior forza nella richiesta di un nuovo referendum sulla secessione dalla Gran Bretagna, fino ad oggi negato dal primo ministro di Londra, Boris Johnson. Secondo i calcoli effettuati dalla Bbc, la formazione della first minister scozzese, Nicola Sturgeon, ha ottenuto 63 seggi come nel 2016: un numero di scranni sufficiente a garantirsi la guida del prossimo governo locale, ma appena sotto la fondamentale quota del 50% più uno fissata a 65. Ma la premier di Edimburgo rilancia: “Adesso niente giustifica un ‘no’ al referendum”. Le proiezioni del media britannico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Lo Scottish National Partydi nuovo le, ma non arriva la sperata maggioranza assoluta nel Parlamento di Edimburgo che avrebbe dato agli indipendentisti scozzesi maggior forza nella richiesta di un nuovosulla secessione dalla Gran Bretagna, fino ad oggi negato dal primo ministro di Londra, Boris Johnson. Secondo i calcoli effettuati dalla Bbc, la formazione della first minister scozzese, Nicola, ha ottenuto 63 seggi come nel 2016: un numero di scranni sufficiente a garantirsi la guida del prossimo governo locale, ma appena sotto la fondamentale quota del 50% più uno fissata a 65. Ma la premier di Edimburgo rilancia: “unal”. Le proiezioni del media britannico, ...

Advertising

fattoquotidiano : In Scozia “le elezioni più importanti della storia”. Se vincono i nazionalisti, si avvicina il referendum sull’indi… - Vittori70151861 : RT @you_trend: Elezioni del Parlamento della #Scozia: con 36 seggi assegnati su 129, lo Scottish National Party è in testa a quota 31. 2 di… - fabioboss_g : RT @ElioLannutti: Elezioni Scozia, gli indipendentisti dello Snp vincono per la quarta volta di fila: ma mancano due seggi alla maggioranza… - ElioLannutti : Elezioni Scozia, gli indipendentisti dello Snp vincono per la quarta volta di fila: ma mancano due seggi alla maggi… - Italia_Notizie : Elezioni Scozia, gli indipendentisti dello Snp vincono per la quarta volta di fila: ma mancano due seggi alla maggi… -