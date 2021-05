Diretta Inter - Sampdoria ore 18: dove vederla in tv e streaming e formazioni ufficiali (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - Prima partita per l' Inter da Campione d'Italia con la possibilità, per i nerazzurri, di festeggiare lo Scudetto sul campo. Il club non ha previsto nessun evento particolare per oggi ma la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - Prima partita per l'da Campione d'Italia con la possibilità, per i nerazzurri, di festeggiare lo Scudetto sul campo. Il club non ha previsto nessun evento particolare per oggi ma la ...

Advertising

Corriere : Milano, a San Siro la festa scudetto dell’Inter Diretta video in corso - Inter : ?? | LIVE Il prepartita di #InterSampdoria in diretta su @Inter_TV ?????? @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - Inter : Continua la diretta dei CAMPIONI D'ITALIA ??1??9?????? #IMScudetto ???? - DolciCesare : @Kapodastersz @Inter Smentiti in diretta da Marotta su Sky ciarlatani - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Sampdoria: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -