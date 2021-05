Csm e caso Amara, Storari interrogato a Roma: 'Davigo poteva ricevere quegli atti' (Di sabato 8 maggio 2021) Il magistrato è finito sotto inchiesta per aver passato all'ex consigliere del Csm i verbali secretati con una serie di accuse ad alti rappresentanti delle istituzioni Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Il magistrato è finito sotto inchiesta per aver passato all'ex consigliere del Csm i verbali secretati con una serie di accuse ad alti rappresentanti delle istituzioni

Advertising

ilriformista : “Ricordo perfettamente che Davigo mi portò nella tromba delle scale, questo atteggiamento mi insospettì, era quasi… - marcotravaglio : Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di S… - ilriformista : Il nuovo terremoto sulla magistratura. Palamara rilancia: 'Sul mio caso mistificazione dei fatti' #Palamara #csm… - nicola43 : RT @marcotravaglio: Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di Salut… - salfasanop : RT @ilriformista: “Ricordo perfettamente che Davigo mi portò nella tromba delle scale, questo atteggiamento mi insospettì, era quasi a far… -