Chivasso, oltre 200 persone alla torteria ribelle. “Disobbedienza contro chiusure e coprifuoco” (Di sabato 8 maggio 2021) In più di duecento persone si sono date appuntamento davanti alla torteria di Chivasso, in provincia di Torino, per sostenere la battaglia della titolare, Rosanna Spatari, che da mesi nonostante multe ha continuato ad organizzare aperitivi anche con il Piemonte in zona rossa. Un enorme gesto di solidarietà che si è amplificato attraverso i tamtam dei social dopo che i carabinieri eseguito l’ordinanza di chiusura del locale firmata dal tribunale di Ivrea. Oggi sono arrivati da tutto il Piemonte per sostenere la torteria. E non c’erano solo i No Mask, ma anche semplici cittadini che contrari alla chiusura. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di sabato 8 maggio 2021) In più di duecentosi sono date appuntamento davantidi, in provincia di Torino, per sostenere la battaglia della titolare, Rosanna Spatari, che da mesi nonostante multe ha continuato ad organizzare aperitivi anche con il Piemonte in zona rossa. Un enorme gesto di solidarietà che si è amplificato attraverso i tamtam dei social dopo che i carabinieri eseguito l’ordinanza di chiusura del locale firmata dal tribunale di Ivrea. Oggi sono arrivati da tutto il Piemonte per sostenere la. E non c’erano solo i No Mask, ma anche semplici cittadini che contrarichiusura. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Chivasso, oltre 200 persone alla torteria ribelle. “Disobbedienza contro chiusure e coprifuoco” - BIncremona : Sarò mal pensante ma forse le assurde dimostrazioni di forza di Chivasso e Fano oltre a dare l'esempio hanno lo sco… - liliaragnar : RT @supermandrake2: @ellygio81 @liliaragnar Oltre ad ascoltare, dovremmo anche esercitare i nostri diritti, TUTTI, come superbamente fa la… - supermandrake2 : @ellygio81 @liliaragnar Oltre ad ascoltare, dovremmo anche esercitare i nostri diritti, TUTTI, come superbamente fa la leonessa di Chivasso. - CatanzaroAngelo : Sotto sequestro la Torteria di Chivasso per continue violazioni alle norme anti Covid. Oltre alle sanzioni amminist… -

Ultime Notizie dalla rete : Chivasso oltre Réunion all'Union a des solides fondements dans la pensée d'Emile Chanoux, dans la Charte de Chivasso et sur le texte ...che la Valle d'Aosta entri a far parte di una macro regione con Piemonte e Liguria come da oltre ...

Il mattone dopo il Covid? La provincia vince sulla metropoli, ma in zona Porta Susa arrivano i milanesi Bene Chivasso (+1%), mentre vanno male zone come Pino Torinese , che calano quasi di tre punti e ... per oltre un operatore su due o comunque stabile. Qualcosa cambierà per le piccole unità immobiliari ...

Coronavirus, 200 persone davanti alla Torteria ribelle di Chivasso chiusa dai carabinieri La Stampa Coronavirus, 200 persone davanti alla Torteria ribelle di Chivasso chiusa dai carabinieri La solidarietà dei no mask al locale che organizzava gli aperitivi disobbedienti durante la zona rossa CHIVASSO. Circa 200 persone sono radunate davanti alla Torteria di Chivasso per sostenere la batt ...

Torteria di Chivasso, arriva il sequestro Portata via anche l’auto della titolare Lo show di Rosanna Spatari in piazza Orti, con una decina di fedelissimi. Picchiato un giornalista, volano insulti e minacce ...

a des solides fondements dans la pensée d'Emile Chanoux, dans la Charte deet sur le texte ...che la Valle d'Aosta entri a far parte di una macro regione con Piemonte e Liguria come da...Bene(+1%), mentre vanno male zone come Pino Torinese , che calano quasi di tre punti e ... perun operatore su due o comunque stabile. Qualcosa cambierà per le piccole unità immobiliari ...La solidarietà dei no mask al locale che organizzava gli aperitivi disobbedienti durante la zona rossa CHIVASSO. Circa 200 persone sono radunate davanti alla Torteria di Chivasso per sostenere la batt ...Lo show di Rosanna Spatari in piazza Orti, con una decina di fedelissimi. Picchiato un giornalista, volano insulti e minacce ...