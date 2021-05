Bill Gates, divorzio: svelati i veri e spinosi motivi, c’entra Epstein (Di sabato 8 maggio 2021) News Pesanti ombre sulla separazione del miliardario: a pesare i suoi rapporti con Epstein Pubblicato su 7 Maggio 2021 Pesanti ombre sul divorzio di Bill Gates e Melinda, che nei giorni scorsi, dopo 27 anni di matrimonio, hanno comunicato che la loro vita coniugale è giunta al capolinea. I motivi profondi della rottura sono ammantati di mistero. Mistero che ha provato a penetrare il Daily Beast, che, citando fonti vicine alla famiglia miliardaria, ha parlato di un retroscena tanto curioso quanto spinoso circa la separazione. Secondo quanto appreso, Melinda avrebbe avuto l’ossessione di Jeffrey Epstein, il multi milionario newyorkese che si è suicidato in carcere nel 2019 (il suo decesso è diventato un caso tra i più discussi a livello globale. Secondo molti l’uomo ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) News Pesanti ombre sulla separazione del miliardario: a pesare i suoi rapporti conPubblicato su 7 Maggio 2021 Pesanti ombre suldie Melinda, che nei giorni scorsi, dopo 27 anni di matrimonio, hanno comunicato che la loro vita coniugale è giunta al capolinea. Iprofondi della rottura sono ammantati di mistero. Mistero che ha provato a penetrare il Daily Beast, che, citando fonti vicine alla famiglia miliardaria, ha parlato di un retroscena tanto curioso quanto spinoso circa la separazione. Secondo quanto appreso, Melinda avrebbe avuto l’ossessione di Jeffrey, il multi milionario newyorkese che si è suicidato in carcere nel 2019 (il suo decesso è diventato un caso tra i più discussi a livello globale. Secondo molti l’uomo ...

#BarVxL - Gli alieni si chiameranno 'robot'? e quello che chiama al telefono chi è? Ma Bill Gates? Complotto ancora! Complotto! Leggete questa parola, la nomino forte! E comunque, io... mah boh! Sarà che non avrò inteso davvero il concetto ...

Il 'divorzio grigio' tra i boomer Bill e Melinda Gates. Ma di certo non sono gli unici Il co - fondatore di Microsoft Bill Gates e sua moglie Melinda hanno scioccato il mondo annunciando il loro divorzio dopo 27 anni di matrimonio. Non sono però gli unici: sempre più coppie sopra i 50 anni scelgono di porre fine alle ...

Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein la Repubblica Quanto costa dirsi addio Il patrimonio che Bill Gates e l’ormai ex moglie Melinda si divideranno è pari alla quota del Recovery Fund che spetterà all’Italia. Da Bezos a Berlusconi e Murdoch, quando la separazione è salatissim ...

Bill Gates e Melinda divorziano dopo 27 anni: l’ironia di Fabio Celenza VIDEO PIÙ VISTI Idrogeno verde contro CO2: nel Recovery Plan 3,19 miliardi. Opportunità o grande ubriacatura? /CorriereTv Morte di Luana, cosa è e come funziona un orditoio: « ...

