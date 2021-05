Violenta una 12enne e la minaccia per evitare la denuncia: in carcere giovane nel Milanese. Si erano conosciuti su Instagram (Di venerdì 7 maggio 2021) Un giovane di 20 anni è stato fermato nel Milanese con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 12enne. La denuncia è scattata il 4 maggio, quando una donna ha raggiunto i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cassano d’Adda, nella città metropolitana di Milano, dichiarando che sua figlia aveva subito una violenza sessuale appena qualche settimana prima. Appresa la notizia, le forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto di una psicoterapeuta hanno ascoltato la bambina. Dal suo racconto è venuto fuori che lo scorso 3 aprile è stata avvicinata da un ragazzo di origini peruviane conosciuto su Instagram, che l’ha condotta sul terrazzo di uno stabile del loro quartiere costringendola a subire un rapporto. Stando a quanto lei stessa ha spiegato agli inquirenti, nei giorni seguenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Undi 20 anni è stato fermato nelcon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una. Laè scattata il 4 maggio, quando una donna ha raggiunto i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cassano d’Adda, nella città metropolitana di Milano, dichiarando che sua figlia aveva subito una violenza sessuale appena qualche settimana prima. Appresa la notizia, le forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto di una psicoterapeuta hanno ascoltato la bambina. Dal suo racconto è venuto fuori che lo scorso 3 aprile è stata avvicinata da un ragazzo di origini peruviane conosciuto su, che l’ha condotta sul terrazzo di uno stabile del loro quartiere costringendola a subire un rapporto. Stando a quanto lei stessa ha spiegato agli inquirenti, nei giorni seguenti ...

