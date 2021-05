Vanzuk “Morfologie meccaniche” e geometrie impossibili

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 7 maggio 2021) Macchine realizzate solo per dare forma alla fantasia sono il tema della mostra di”. Il divertimento è l’ingrediente che connota le opere dell’artista che realizza collage ingegnosi e sorprendenti. Le app migliori per creare collage in modo facile e gratuito Dove presenta”? L’esposizione si svolge a Roma negli spazi