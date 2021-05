Valentina Persia in lacrime a L’Isola dei Famosi, la dolorosa confessione: “Mi aveva preparato alla sua dipartita” (Di sabato 8 maggio 2021) Crollo emotivo per Valentina Persia a L’Isola dei Famosi. La naufraga, convocata in postazione nomination, riascolta una clip in cui ha ricordato la dolorosa morte del compagno Salvo, avvenuta nel 2004 al termine di una grave malattia al cuore. Per lei il ricordo è ancora troppo forte, così come incancellabile è l’amore che lo lega ancora a lui: “Mi ha reso una donna migliore“. Il dolore di Valentina Persia La dolorosa scomparsa di Salvo, suo compagno da 4 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Valentina Persia. Per la naufraga de L’Isola dei Famosi la ferita è ancora più viva che mai, sebbene siano passati moltissimi anni da quel difficile 2004, anno della ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Crollo emotivo perdei. La naufraga, convocata in postazione nomination, riascolta una clip in cui ha ricordato lamorte del compagno Salvo, avvenuta nel 2004 al termine di una grave malattia al cuore. Per lei il ricordo è ancora troppo forte, così come incancellabile è l’amore che lo lega ancora a lui: “Mi ha reso una donna migliore“. Il dolore diLascomparsa di Salvo, suo compagno da 4 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di. Per la naufraga dedeila ferita è ancora più viva che mai, sebbene siano passati moltissimi anni da quel difficile 2004, anno della ...

