Uomini e donne è finita: Roberta e Riccardo addio (Di venerdì 7 maggio 2021) Che cosa è accaduto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? L'ex dama e l'ex cavaliere di Uomini e donne sono tornati in studio e hanno raccontato che il loro rapporto è finito a causa delle "manie" e dell'atteggiamento eccessivamente egoista del tarantino che a 38enne non sopporta più. A Uomini e donne è andata in scena la discussione con annessa la fine della storia tra Roberta Di Articolo completo: dal blog SoloDonna

