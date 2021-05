Tragedia a Maddaloni, schianto tra moto e auto: morti due ragazzi (Di venerdì 7 maggio 2021) schianto mortale a Maddaloni, in provincia di Caserta. Ieri sera due giovani di 38 e 37 anni sono morti a causa di un grave incidente stradale in via Forche Caudine. Si chiamavano Gabriele Barile, residente a Cervino, e Antonio Ferrara, di Messercola. Stando a una prima ricostruzione, le due vittime erano a bordo di una moto di grossa cilindrata e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 maggio 2021)mortale a, in provincia di Caserta. Ieri sera due giovani di 38 e 37 anni sonoa causa di un grave incidente stradale in via Forche Caudine. Si chiamavano Gabriele Barile, residente a Cervino, e Antonio Ferrara, di Messercola. Stando a una prima ricostruzione, le due vittime erano a bordo di unadi grossa cilindrata e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

