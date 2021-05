Top Dieci: ospiti terza puntata di stasera, 7 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) stasera, 7 maggio 2021, in prima serata su Rai1 tornerà il programma Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti. Al centro del gioco troveremo ancora due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Saranno loro ad affrontarsi per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: hit parade musicali, classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato. Top Dieci: ospiti terza puntata 7 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 7 maggio 2021), 7, in prima serata su Rai1 tornerà il programma Top, il programma condotto da Carlo Conti. Al centro del gioco troveremo ancora due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Saranno loro ad affrontarsi per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: hit parade musicali, classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato. Top7 ...

