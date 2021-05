“Togliere alcol al vino e aggiungere acqua”: l’ultima mossa Ue per uccidere le tipicità italiane (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag — «Togliere l’alcol dal vino e aggiungervi l’acqua» per «migliorare la salute dei cittadini europei». Da Bruxelles potrebbe arrivare l’ennesima proposta-spallata per distruggere l’identità e le tipicità enogastronomiche dello Stivale. Togliere alcol al vino e aggiungere l’acqua L’allarme è lanciato dalla Coldiretti che in una nota svela «i contenuti del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue in cui viene affrontata la pratica della dealcolazione parziale e totale dei vini. La proposta — si legge — prevede di autorizzare nell’ambito delle pratiche enologiche l’eliminazione totale o parziale dell’alcol con la possibilità di aggiungere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag — «l’dale aggiungervi l’» per «migliorare la salute dei cittadini europei». Da Bruxelles potrebbe arrivare l’ennesima proposta-spallata per distruggere l’identità e leenogastronomiche dello Stivale.all’L’allarme è lanciato dalla Coldiretti che in una nota svela «i contenuti del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue in cui viene affrontata la pratica della deazione parziale e totale dei vini. La proposta — si legge — prevede di autorizzare nell’ambito delle pratiche enologiche l’eliminazione totale o parziale dell’con la possibilità di...

