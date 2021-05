Sparatoria a Rio de Janeiro, 25 imorti (Di venerdì 7 maggio 2021) Succede spesso che ci siano delle sparatorie tra Narcos e poliziotti all’interno delle favelas in Brasile. Ieri è successo a Rio de Janeiro, nella favela di Jacarezinho, una delle favelas più grande del Brasile circa 400.000 abitanti, controllata dal Comando Vermelho, una delle principali organizzazione criminali della nazione. Secondo la Polizia Civile l’operazione era stata autorizzata Ieri è stata autorizzata un’operazione, che coinvolgeva circa 200 agenti, nell’ambito di indagini sul reclutamento di bambini e adolescenti per lo spaccio da parte della gang che opera in quella zona e, da quanto riporta l’AGI, da testimonianze raccolte dall’agenzia Efe, lo scontro è iniziato dopo che un proiettile ha colpito alla testa un poliziotto all’inizio dell’operazione e per vendicarlo i suoi colleghi hanno dato vita ad uno scontro a fuoco uccidendo 24 persone e causando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Succede spesso che ci siano delle sparatorie tra Narcos e poliziotti all’interno delle favelas in Brasile. Ieri è successo a Rio de, nella favela di Jacarezinho, una delle favelas più grande del Brasile circa 400.000 abitanti, controllata dal Comando Vermelho, una delle principali organizzazione criminali della nazione. Secondo la Polizia Civile l’operazione era stata autorizzata Ieri è stata autorizzata un’operazione, che coinvolgeva circa 200 agenti, nell’ambito di indagini sul reclutamento di bambini e adolescenti per lo spaccio da parte della gang che opera in quella zona e, da quanto riporta l’AGI, da testimonianze raccolte dall’agenzia Efe, lo scontro è iniziato dopo che un proiettile ha colpito alla testa un poliziotto all’inizio dell’operazione e per vendicarlo i suoi colleghi hanno dato vita ad uno scontro a fuoco uccidendo 24 persone e causando ...

