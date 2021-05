Solofra | bambini maltrattati all’asilo | condannati due maestri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Solofra bambini

Asilo di via Fratte a, arriva la sentenza del gup del Tribunale di Avellino Francesca Spella per due dei quattro maestri accusati di maltrattamenti sui. Due anni di reclusione (con pena sospesa) per Maria ......per due insegnanti dell'asilo di via Fratte a. Per uno dei due, il maestro di religione, è caduta - perché il fatto non sussiste - l'accusa di violenza sessuale nei confronti deiche ...Sono stati condannati a due anni di carcere, i due maestri di Solofra accusati di maltrattamenti nei confronti dei bimbi dell'asilo ...Sono stati condannati a due anni di reclusione due dei quattro insegnanti accusati di maltrattamenti in un asilo nido di Solofra, in provincia di ...