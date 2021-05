Serie B, shock in casa Cittadella: il calciatore Christian D’Urso indagato per omicidio stradale (Di venerdì 7 maggio 2021) Foto di Luciano Rossi / Ansa Serie B, situazione delicata in casa Cittadella: il calciatore Christian D’Urso indagato per omicidio stradale Situazione delicata in Serie B, precisamente in casa Cittadella: il calciatore della squadra veneta, Christian D’Urso, è infatti indagato per omicidio stradale. Così come comunicato da “Il Gazzettino”, lo scorso 23 aprile il calciatore avrebbe investito con la sua auto lo storico collaboratore Lino Simonetto, 77enne “tuttofare” del club che verso le ore 9.30 si trovava per strada con la sua bicicletta. A una prima accusa di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Foto di Luciano Rossi / AnsaB, situazione delicata in: ilperSituazione delicata inB, precisamente in: ildella squadra veneta,, è infattiper. Così come comunicato da “Il Gazzettino”, lo scorso 23 aprile ilavrebbe investito con la sua auto lo storico collaboratore Lino Simonetto, 77enne “tuttofare” del club che verso le ore 9.30 si trovava per strada con la sua bicicletta. A una prima accusa di ...

