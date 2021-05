Serie A, oggi inizia la 35a giornata. Il programma completo (Di sabato 8 maggio 2021) oggi parte la 35a giornata di Serie A, la quart’ultima di campionato che avrà uno snodo cruciale per la Champions domenica sera con la super sfida tra Juventus e Milan. Questo il programma completo: Sabato 8 maggio Spezia-Napoli ore 15.00 Udinese-Bologna ore 15.00 Inter-Sampdoria ore 18.00 Fiorentina-Lazio ore 20.45 Domenica 9 maggio Genoa-Sassuolo ore 12.30 Benevento-Cagliari ore 15.00 Parma-Atalanta ore 15.00 Verona-Torino ore 15.00 Roma-Crotone ore 18.00 Juventus-Milan ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021)parte la 35adiA, la quart’ultima di campionato che avrà uno snodo cruciale per la Champions domenica sera con la super sfida tra Juventus e Milan. Questo il: Sabato 8 maggio Spezia-Napoli ore 15.00 Udinese-Bologna ore 15.00 Inter-Sampdoria ore 18.00 Fiorentina-Lazio ore 20.45 Domenica 9 maggio Genoa-Sassuolo ore 12.30 Benevento-Cagliari ore 15.00 Parma-Atalanta ore 15.00 Verona-Torino ore 15.00 Roma-Crotone ore 18.00 Juventus-Milan ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

