Ronaldo e Georgina sull'aereo privato: svelata la destinazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Cristiano Ronaldo e Georgina sul proprio aereo privato, lo svelano su Instagram. "Lovely moments", commenta CR7. Aggiunge una barretta di cioccolato come indizio Georgina. Ma dove sono andati? L'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021) Cristianosul proprio, lo svelano su Instagram. "Lovely moments", commenta CR7. Aggiunge una barretta di cioccolato come indizio. Ma dove sono andati? L'...

Advertising

sportli26181512 : #Ronaldo e Georgina sull'aereo privato: svelata la destinazione: «Lovely moments», commenta CR7. Aggiunge una barre… - infoitsport : Juve, Cristiano Ronaldo e Georgina in trasferta prima del Milan - infoitsport : Juve, Cristiano Ronaldo in aereo con Georgina: toccata e fuga a Lugano - infoitsport : Ronaldo con Georgina in jet privato: andavano in Svizzera! FOTO e motivo del viaggio - infoitsport : Ronaldo, toccata e fuga a Lugano con Georgina. Ma nessun giallo -