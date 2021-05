Roma, i nomi sulla lista di Mourinho per i giallorossi: c’è un giocatore del Real Madrid (Di venerdì 7 maggio 2021) Jose Mourinho sta già lavorando al futuro della Roma. Lo Special One avrebbe individuato altri nomi interessanti per la nuova squadra giallorossa Jose Mourinho è già a lavoro per costruire la sua nuova Roma. Sul taccuino dello Special One tanti nomi ma su tutti un giocatore del Real Madrid che potrebbe lasciare i blancos in estate. Per rinforzare la batteria di trequartisti a sua disposizione, Mourinho punta forte sullo spagnolo del Real Isco, è la prima scelta per il centrocampo secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Insieme a lui piacciono anche Renato Sanches e Sabitzer, per la porta attenzione a De Gea strepitoso ieri proprio contro i giallorossi e ai margini del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Josesta già lavorando al futuro della. Lo Special One avrebbe individuato altriinteressanti per la nuova squadra giallorossa Joseè già a lavoro per costruire la sua nuova. Sul taccuino dello Special One tantima su tutti undelche potrebbe lasciare i blancos in estate. Per rinforzare la batteria di trequartisti a sua disposizione,punta forte sullo spagnolo delIsco, è la prima scelta per il centrocampo secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Insieme a lui piacciono anche Renato Sanches e Sabitzer, per la porta attenzione a De Gea strepitoso ieri proprio contro ie ai margini del ...

