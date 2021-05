Ricordate il figlio di Salvini sulla moto d' acqua? Niente processo per gli agenti della scorta

Advertising

globalistIT : Ecco come è andata la vicenda giudiziaria #Salvini #scorta #giustizia - FerellaGiulia : RT @FerellaGiulia: lo sapete che mio figlio canta? ve lo ricordate? E ALLORA DATEGLI STO DISCO D’ORO zio bricco #amici20 #amemici20 - carstairsjem : Amanti del true crime, è uscita la docuserie sul figlio di Sam! Se avete guardato Mindhunter forse ricordate David… - eyesmosaicism : RT @giorgiarocchia_: #buongiornomamma RAGA Maurizia è per forza ancora viva. Se vi ricordate qualche puntata fa hanno fatto vedere che il g… - FerellaGiulia : lo sapete che mio figlio canta? ve lo ricordate? E ALLORA DATEGLI STO DISCO D’ORO zio bricco #amici20 #amemici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate figlio

Zazoom Blog

La richiesta di non riprendere ildi Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, su una moto d'acqua della Polizia di Stato, è stata per il giudice "non illegittima", e "legittimamente ...La richiesta di non riprendere ildi Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, su una moto d'acqua della Polizia di Stato, è stata per il giudice "non illegittima", e "legittimamente ...I tre poliziotti tentarono di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di fare le riprese. Il giudice: "La loro richiesta non fu illegittima" ...A distanza di due anni dalla sua scomparsa, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto ha voluto rendere omaggio al Luogotenente Gaspare delle Noci, deceduto il 25 aprile 20 ...