"Quella morte per me è devastante". Giulia Salemi non nasconde il suo dolore: "Mi si è gelato il sangue"

Ne abbiamo parlato tanto e continueremo a farlo. Una morte davvero devastante quella di Luana, la giovane ragazza toscana di 22 anni che ha perso la vita sul posto di lavoro. Una famiglia a pezzi quella di Luana, ma anche un po' tutta l'Italia che si stringe attorno al fidanzato della vittima e il suo bambino. Tra i tanti che si sono spesi per Luana, anche Giulia Salemi che giorni fa le ha dedicato un post per ricordarla. La compagna di Pierpaolo Pretelli è venuta a conoscenza che la ragazza era anche una sua grandissima fan. E su Instagram l'influencer non ha fatto mistero di essere rimasta di sasso: "Mi si è gelato il sangue…". È per questo che Giulia Salemi ha deciso di contattare la mamma di Luana per conoscere un ...

