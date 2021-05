Processo d'Appello Cucchi, 13 anni a 2 carabinieri per omicidio (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - La Corte d'assise d'Appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre del 2009 quando dopo l'arresto fu portato nella caserma della compagnia Casilina. I due militari dell'Arma, in primo grado, erano stati condannati a 12 anni di carcere. Quattro anni di carcere (rispetto ai 3 anni e mezzo in assise) rappresentano la pena attribuita al maresciallo Roberto Mandolini (comandante della stazione Appia dove venne portato Cucchi dopo il pestaggio) per la compilazione del falso verbale di arresto del 31enne romano. Confermata, sempre per falso, la condanna a due ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - La Corte d'assise d'di Roma ha condannato a 13di reclusione iAlessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro perpreterintenzionale in relazione al pestaggio subito da Stefanola sera del 15 ottobre del 2009 quando dopo l'arresto fu portato nella caserma della compagnia Casilina. I due militari dell'Arma, in primo grado, erano stati condannati a 12di carcere. Quattrodi carcere (rispetto ai 3e mezzo in assise) rappresentano la pena attribuita al maresciallo Roberto Mandolini (comandante della stazione Appia dove venne portatodopo il pestaggio) per la compilazione del falso verbale di arresto del 31enne romano. Confermata, sempre per falso, la condanna a due ...

Arriverà a quasi 12 anni dalla morte di Stefano Cucchi la sentenza d'Appello del processo bis nei confronti dei 4 carabinieri imputati. Cucchi, arrestato il 15 ottobre del 2009, morì sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma.

