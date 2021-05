Prestazioni aggiuntive per Infermieri Vaccinatori fuori dall’orario di lavoro. Esulta la FIALS di Bologna. (Di venerdì 7 maggio 2021) Skip to content La FIALS di Bologna raggiunge un altro traguardo importante per gli Infermieri Vaccinatori: “sara loro riconosciute le Prestazioni aggiuntive fuori dall’orario di lavoro. Esulta Sepe. Il sub-commissario della FIALS Emilia Romagna Dott. Alfredo Sepe Esulta per l’accoglimento delle richieste del sindacato in merito al pagamento delle Prestazioni aggiuntive a beneficio degli Infermieri per le attività vaccinali svolte fuori orario di lavoro. “Parliamo di una cifra davvero importante, 7.457,925, € da distribuire sulle aziende del SSR, un risultato economico per gli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Skip to content Ladiraggiunge un altro traguardo importante per gli: “sara loro riconosciute lediSepe. Il sub-commissario dellaEmilia Romagna Dott. Alfredo Sepeper l’accoglimento delle richieste del sindacato in merito al pagamento dellea beneficio degliper le attività vaccinali svolteorario di. “Parliamo di una cifra davvero importante, 7.457,925, € da distribuire sulle aziende del SSR, un risultato economico per gli ...

Accordo semestrale per 30 ore settimanali con neonatologi dell''Annunziata' per la pediatria lametina Nuova convenzione tra l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e l'azienda ospedaliera "Annunziata" di Cosenza per l'erogazione di 30 ore settimanali di prestazioni aggiuntive presto l'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Lamezia Terme. I medici dell'azienda cosentina avranno un compenso di 60 euro all'ora più il rimborso ...

Prestazioni aggiuntive per Infermieri Vaccinatori fuori dall'orario di lavoro. Esulta la FIALS di Bologna.

Savonese, visite e operazioni rinviate, un piano per le liste d’attesa La Asl conta da giugno di poter cominciare a smaltire gli arretrati dovuti al Covid Al momento gli appuntamenti anche urgenti scivolano avanti dai tre ai sei mesi ...

