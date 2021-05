Perché la Certificazione verde rischia di trasformarsi in una stangata per il turismo (Di venerdì 7 maggio 2021) La Certificazione verde rischia di frenare il turismo: per una famiglia che decide di partire i costi del tampone possono diventare un ostacolo. Per rilanciare il turismo e l’economia, il governo italiano ha deciso di anticipare l’Unione europea lanciando il green pass o Certificazione verde Covid già nella seconda metà del mese di maggio. In linea prettamente teorica la strategia sembra avere senso. Il green pass sblocca gli spostamenti a livello nazionale anche per motivi di turismo e in qualche modo garantisce che gli spostamenti avvengano in sicurezza (dal punto di vista epidemiologico). Il problema è che la Certificazione verde potrebbe trasformarsi in una stangata per il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi frenare il: per una famiglia che decide di partire i costi del tampone possono diventare un ostacolo. Per rilanciare ile l’economia, il governo italiano ha deciso di anticipare l’Unione europea lanciando il green pass oCovid già nella seconda metà del mese di maggio. In linea prettamente teorica la strategia sembra avere senso. Il green pass sblocca gli spostamenti a livello nazionale anche per motivi die in qualche modo garantisce che gli spostamenti avvengano in sicurezza (dal punto di vista epidemiologico). Il problema è che lapotrebbein unaper il ...

